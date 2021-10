Lonato del Garda, Teli Mustalfeter muore a 32 anni dopo il tremendo frontale con un camion Era Teli Mustalfeter il ragazzo di 32 anni morto ieri nel tragico incidente stradale in cui è rimasta coinvolta l’Audi A5 su cui viaggiava e un camion. I due veicoli hanno impattato frontalmente forse dopo uno sbandamento dell’automobile. Teli, di origini albanesi, viveva a Lonato del Garda e lavorava alla Lonato Spa.

Si chiamava Teli Mustalfeter il 32enne di Lonato del Garda morto tragicamente nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente frontale tra un'auto e un camion. Teli viaggiava come passeggero sull'Audi A5 che all'altezza di una rotonda in via Campagna sopra ha incrociato la strada con il mezzo pesante. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari intervenuti con tre ambulanze e l'elisoccorso non sono infatti riusciti a salvargli la vita.

Teli Mustalfeter morto dopo un frontale con un camion

A quasi 24 ore dal tragico scontro, emergono i primi dettagli dei rilievi della polizia stradale di Brescia, intervenuta con gli agenti per mettere in sicurezza la zona insieme ai vigili del fuoco e ai colleghi della locale. Secondo quanto trapelato, pare che l'Audi A5 su cui il 32enne viaggiava abbia sbandato subito dopo una curva, trovandosi davanti al camion che arrivava dalla corsia opposta che non avrebbe avuto tempo e spazio per evitare l'impatto, violentissimo. La macchina si è accartocciata su sé stessa e Teli è rimasto schiacciato al suo interno. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco che hanno poi provveduto a perimetrare l'area e alla rimozione dei mezzi incidentati. Soccorsi anche i due conducenti dei veicoli che però non hanno necessitato del trasporto in ospedale. Teli Mustalfeter era un dipendente della Lonato Spa. Il luogo dell'incidente dista poche centinaia di metri da casa sua dove stava tornando dopo aver terminato il turno di lavoro. Continuano intanto gli accertamenti sull'accaduto mentre il pm di turno, come da prassi, aprirà un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio stradale.