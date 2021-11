Seregno, violento scontro tra una moto e un camion: muore un ragazzo di 25 anni Un ragazzo di 25 anni è morto dopo due giorni in ospedale: lo scorso mercoledì si è scontrato mentre era in sella alla sua moto contro un camion.

Immagine di repertorio

Ha lottato per due giorni in ospedale Niguarda dopo essere stato coinvolto in un incidente con la sua moto. Oggi purtroppo la notizia che il centauro di 25 anni non ce l'ha fatta: le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. I fatti risalgono allo scorso 17 novembre: il ragazzo in sella alla moto si è scontrato contro un autocarro in via Edison a Seregno, in provincia di Monza e Brianza.

Il ragazzo si è scontrato con la sua moto contro un autocarro

L'impatto è stato violentissimo: subito i sanitari sono intervenuti in codice rosso. Medici e paramedici hanno cercato di stabilizzare il giovane sul posto prima del trasferimento in codice rosso all'ospedale. Sul posto sono intervenute anche gli agenti di polizia che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto: dalle prime ricostruzioni il giovane era a bordo della moto non si sarebbe fermato allo stop. Il 25enne avrebbe proseguito – come riporta MbNews – dritto senza notare che era imposta la svolta obbligata a destra. Per l'automobilista è stato impossibile evitare il 25enne nonostante la bassa velocità con cui viaggiava l'auto: le indagini sono ancora in corso per cercare di individuare eventuali responsabilità. Resta infatti da chiarire passaggio per passaggio della tragedia. A breve verrà annunciato anche il giorno dei funerali.

Muore un automobilista nel Bresciano

Oggi un altro morto sulle strade della Lombardia. A Collio, comune in provincia di Brescia, un'auto si è ribaltata ed è finita nel fiume. Il conducente, un uomo di 40 anni, è morto. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la vittima sarebbe Sergio Cantoni. Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la polizia stradale. Questi ultimi stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non ci sarebbero altre auto coinvolte.