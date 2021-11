Incidente stradale a Collio, auto si ribalta nel fiume: morto un conducente di 40 anni L’uomo è stato trovato in arresto cardio-circolatorio: inutili i tentativi di rianimarlo. Si cercherà di capire perché l’auto sia finita fuori strada.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Tragico incidente stradale a Collio. Nel comune in provincia di Brescia, un'auto si è ribaltata ed è finita nel fiume. Il conducente, un uomo di 40 anni, è morto. Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la polizia stradale. Questi ultimi stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non ci sarebbero altre auto coinvolte.

Inutili le manovre di rianimazione: l'uomo è morto sul colpo

L'allarme alla sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 6.19. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari sono arrivati a bordo di due automediche e un'ambulanza in codice rosso. Non hanno potuto però far altro che constatarne il decesso: l'uomo è stato trovato in arresto cardio circolatorio, ma le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili.

Altro incidente in provincia di Pavia

Sempre questa mattina, alcune minuti prima dell'incidente nel Bresciano, a Badia Pavese (Pavia) c'è stato uno scontro frontale tra due auto: un veicolo, a seguito dell'impatto, ha preso fuoco. Il conducente è rimasto carbonizzato. L'altro invece, un uomo di 60 anni, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia. Ha riportato un trauma toracico, uno al bacino e uno all'arto inferiore. Presenti gli operatori sanitari con due automediche, due ambulanze e la polizia stradale. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Gli agenti invece accerteranno quelle che potrebbero essere le responsabilità.