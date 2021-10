Campagna di Lonato, violento frontale tra un camion e un’auto: morto un uomo di 32 anni Un uomo di 32 anni è morto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 ottobre, a Campagna di Lonato, a seguito di un violento incidente frontale tra l’auto su cui viaggiava e un camion. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul tragico sinistro stanno indagando gli agenti della polizia stradale di Brescia.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 ottobre, a Campagna di Lonato, in provincia di Brescia, dove un uomo di 32 anni è morto a seguito di un violento incidente frontale tra l'auto su cui viaggiava e un camion. Lo scontro è avvenuto all'altezza di una rotonda in via Campagna sopra, nel comune bresciano, pochi minuti prima delle 18.

Tragico frontale nel Bresciano, morto un 32enne

Immediato l'allarme dato all'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia che ha inviato sul posto tre ambulanze e l'elisoccorso. Con gli operatori sanitari, sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Brescia e i vigili del fuoco che hanno organizzato le operazioni per l'estrazione del corpo della vittima e del conducente del veicolo, rimasto incastrato nell'abitacolo. Secondo quanto ricostruito sinora, l'Audi A5 su cui viaggiavano l'uomo di 32 anni che purtroppo non ce l'ha fatta, sul lato del passeggero, e un amico che conduceva l'auto, proseguiva in direzione di Lonato quando ha impattato il mezzo pesante. Purtroppo il frontale non ha lasciato scampo al 32enne, un cittadino di origini albanesi residente nel comune, che il personale medico ha tentato invano di rianimare. Nessuna conseguenza per i due conducenti che sono stati medicati sul posto ma non trasportati in ospedale. Sulla vicenda ora indagano i poliziotti della stradale di Brescia che devono ricostruire la dinamica del tragico sinistro.

