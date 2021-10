Incidente stradale a Milano, auto si schianta contro guard rail: gravissimo un uomo di 83 anni Ennesimo incidente stradale a Milano. Un’automobile si è scontrata contro un guard rail di viale Famagosta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 ottobre. Il conducente, un uomo di 83 anni, è stato trovato in arresto cardio circolatorio: è stato quindi trasferito, con le manovre di rianimazione in corso, in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Ennesimo incidente stradale a Milano. Un'automobile si è scontrata contro un guard rail. Lo schianto si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 ottobre. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche le forze dell'ordine per cercare di capire cosa possa aver causato l'impatto. Al momento non sembrerebbero essere coinvolte altre persone. Intanto, secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe in gravissime condizioni e potrebbe essere in pericolo di vita.

L'uomo è stato trovato in arresto cardiaco

Stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'allarme agli operatori della sala operativa è arrivato intorno alle 16.22. In viale Famagosta, nei pressi di Piazza Maggi, sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. L'uomo è stato trovato in arresto cardio circolatorio: per questo motivo gli operatori lo hanno trasferito, con le manovre di rianimazione in corso, in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale: non è ancora chiaro se l'incidente sia dovuto a un malore o altre cause.

Altro incidente a Milano: grave un motociclista

Sempre nella stessa giornata si è verificato un altro incidente stradale. Questa volta si è trattato di un motociclista che avrebbe perso il controllo della moto, finendo al suolo. Lo schianto si è verificato vicino al Naviglio Pavese. Il 59enne ha riportato un trauma cranico e un trauma al volto. Non è ancora chiaro se la perdita di controllo, sia stata dovuta a un malore o a una manovra azzardata.