Incidente stradale a Milano, perde il controllo della moto si schianta: gravissimo motociclista Ancora un incidente stradale a Milano: un centauro di 59 anni ha perso il controllo della propria moto e si è schiantato. L’uomo è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Policlinico. Ha riportato un trauma cranico e uno al volto. Sul posto anche le forze dell’ordine per svolgere i rilievi.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente stradale a Milano: un motociclista è stato infatti ricoverato in gravissime condizioni. Lo schianto si è verificato nella giornata di oggi, mercoledì 27 ottobre, vicino all'Alzaia Naviglio Pavese. Oltre al personale sanitario del 118, sono intervenute le forze dell'ordine: gli agenti hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento sembrerebbe che non siano coinvolte altre persone o veicoli.

Ha riportato un trauma cranico e un trauma al volto

Stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'allarme alla centrale operativa è arrivato intorno alle 13.14. Areu ha quindi inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori hanno optato per trasferire il centauro – un uomo di 59 anni – in codice rosso all'ospedale Policlinico. Il 59enne ha infatti riportato un trauma cranico e un trauma al volto. Al momento non è chiaro se sia in pericolo di vita, ma è certo che versi comunque in gravi condizioni.

L'uomo ha perso il controllo della sua moto

Presenti sul luogo dell'incidente, più o meno all'altezza del civico 274, c'erano anche gli agenti della polizia locale. Le forze dell'ordine hanno chiuso la strada al traffico e svolto i rilievi. Non si sono registrati particolari disagi al traffico. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'uomo – per cause ancora da accertare – abbia perso il controllo della sua moto. Non è al momento noto sapere se sia stato causato da un malore o una manovra azzardata.