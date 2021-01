Nelle ore che precedono l'entrata in zona rossa della Lombardia, Bergamo si oppone alle nuove restrizioni chiedendo una deroga. La città, con il resto della provincia, è stata bersaglio delle pandemia durante la prima ondata per poi essere risparmiata dal virus nei mesi successivi: oggi qui si contano 61 positivi ogni 100mila abitanti. Ovvero un numero ben lontano dalla soglia di allerta di 250 contagi per la stessa porzione di popolazione. Soglia che fino ad oggi venerdì 15 gennaio ha superato solo Mantova arrivando a quota 297.

Il sindaco Gori invia una lettera a Regione Lombardia

Per i bergamaschi quindi le nuove restrizioni dovrebbero non coinvolgere tutta la provincia. È quello che chiedono in una lettera formale a Regione Lombardia, perché si faccia portatrice al Ministero della Salute, il sindaco e il presidente della provincia di Bergamo, Giorgio Gori e Gianfranco Gafforelli: "Crediamo si possano comprendere le difficoltà e le sofferenze cui il protrarsi delle limitazioni, se non addirittura il loro inasprimento, sottopone i cittadini dei nostri territori".

Fontana: Zona rossa è una punizione

Contrario alla decisione del governo di fare Lombardia zona rossa sarebbe anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. A margine di un evento che si è tenuto questa mattina a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, ha detto di aver avuto una conversazione telefonica col ministro della Salute Roberto Speranza: "Ho appena parlato con il ministro Speranza, è una punizione che la Lombardia non si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli". A convincere il governo sarebbero evidentemente i parametri relativi all'epidemia di Covid-19 peggiorati in questi giorni tanto da inserire la regione di Milano nella fascia di rischio più alta. Il governatore però ha fatto presente a Speranza che "c’è qualcosa che non funziona nei conti, come vengono fatti e nella determinazione dei parametri".