Il bollettino dell'emergenza Coronavirus in Lombardia aggiornato ad oggi, domenica 19 luglio. In tutta la regione, nelle ultime 24 ore, sono 33 i nuovi cittadini trovati positivi al Covid (di cui 13 a seguito di test sierologico e 15 debolmente positivi) su 7.039 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia sale a 1.202.207 il numero di tamponi effettuati.

Emergenza coronavirus Lombardia:

Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 22) mentre le persone in ospedale con sintomi lievi sono 148 (uno in meno di ieri). I pazienti guariti in totale sono 69.459, quelli dimessi 2.005, per un totale di 71.464. L'incremento di guariti/dimessi rispetto a ieri è di più 48 persone nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i decessi, nell'ultimo giorno non si sono registrati morti. Il totale complessivo delle persone scomparse a causa del Covid-19 in Lombardia resta a 16.788 dall'inizio della pandemia, almeno stando ai dati ufficiali.

I casi per provincia in Lombardia

Per quanto riguarda i dati divisi per provincia, in quella di Milano si segnalano 7 nuovi positivi, dei quali 4 a Milano città. Sono 7 i nuovi casi positivi che arrivano dalla provincia di Bergamo, dove sono in corso gli screening a tappeto con test sierologici e tamponi. Nella provincia di Brescia sono 6 i nuovi positivi. Tre casi a Cremona, uno a Como, Pavia e Varese. Nelle province di Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio non si registrano nuovi casi. In provincia di Monza e Brianza i nuovi infetti sono 7.

Indice di contagio Rt torna sopra a 1

In Lombardia l’indice di contagio Rt che valuta la capacità di crescita o contrazione della curva epidemica, è tornato sopra la soglia di allerta. Lo ha rivelato l’ultimo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus dell’Iss e del ministero della Salute.