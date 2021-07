Lombardia, l’annuncio di Letizia Moratti: “Tamponi gratuiti per gli under 12 ogni due settimane” Un ritorno a scuola in sicurezza passa anche da un monitoraggio dei contagi. La vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha annunciato che verranno offerti, a partire dal 20 agosto, i tamponi antigenici gratuiti nelle farmacie anche agli under 12. Al momento la misura era prevista per i ragazzi delle superiori.

A cura di Simona Buscaglia

Tra le misure che Regione Lombardia metterà in campo per un ritorno in sicurezza a scuola ci saranno, dal 20 agosto, anche i tamponi gratuiti per gli under 12. Ad annunciarlo durante la conferenza stampa svoltasi oggi in Regione per fare il punto sull'andamento della campagna vaccinale in Lombardia, è stata la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. La misura dei tamponi antigenici gratuiti ogni 15 giorni nelle farmacie e nelle Asst, al momento valida per la fascia 12-14 anni "verrà ampliata alla fascia 6-12 anni, anche in considerazione del fatto che questo target non è vaccinabile – ha detto Moratti – Abbiamo avviato sperimentalmente il test salivare per i più giovani e continueremo in coerenza con le decisioni ministeriali. Proseguiremo con la genotipizzazione di tutti i tamponi positivi, ampliandola sino agli under 12". Un'attenzione particolare nelle vaccinazioni verrà rivolta anche agli insegnanti e al personale della scuola che saranno aperte anche ai non residenti che lavorano in Lombardia nella scuola pubblica e parificata: "Su 333mila persone occupate nella scuola risulta già vaccinato l'82 per cento, comunque al di sopra della media nazionale. Tra i ventenni siamo all'81 per cento di adesione al vaccino. Lavoriamo quindi per didattica in presenza all'Università".

Risorse per 100 milioni euro per ripresa prestazioni sanitarie extra Covid

La conferenza stampa sull'andamento della campagna vaccinale è stata anche l'occasione per annunciare che lunedì in giunta verrà portato uno stanziamento di 100 milioni di euro, diviso tra pubblico e privato per spingere la ripresa delle prestazioni sanitarie extra Covid, calate del 9 per cento durante la pandemia da Coronavirus. "Puntiamo alla ripresa delle prestazioni sanitarie, calate del 9,1 per cento a causa del Covid – ha spiegato Letizia Moratti – Minori ricoveri in ospedale e in terapia intensiva ci permettono di elaborare un piano di ripresa delle prestazioni per il secondo semestre 2021". "Lunedì – ha aggiunto la vicepresidente – porteremo in giunta uno stanziamento di 100 milioni di euro equamente suddiviso tra strutture pubbliche e private, per favorire la ripresa delle prestazioni e ridurre i tempi di attesa. Nel pubblico vogliamo garantire a parità di risorse il 100 per cento delle prestazioni sul secondo semestre 2019, con 10mila interventi in più, 100mila esami radiologici in più, 10mila esami di endoscopia in più; con il rispetto dei tempi d'attesa superiore al 90 per cento entro il 2022 per l'oncologia ed entro il 2023 per le altre discipline".