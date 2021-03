Si aprirà il prossimo 21 aprile il processo ad Alberto di Rubba e Andrea Manzoni, i due contabili della Lega arrestati a settembre nell'ambito delle indagini sul caso Lombardia Film Commission.

Fondi Lega, i commercialisti Alberto di Rubba e Andrea Manzoni a processo

L'inchiesta della Procura di Milano sulla compravendita ritenuta gonfiata di un capannone a Cormano, e sui presunti fondi neri creati per il partito, arriva così in aula dopo che alcuni degli indagati sono usciti dal procedimento: Luca Sostegni, presunto prestanome, ha patteggiato quattro anni e dieci mesi. Michele Scillieri, il commercialista nel cui studio è stata fondata la Lega per Salvini Premier, ha patteggiato 3 anni e 4 mesi. Entrambi hanno parlato e collaborato con gli inquirenti nel corso dell'indagine.

Tra le altre cose Scillieri ha detto al procuratore aggiunto Di Milano Eugenio Fusco e al pm Stefano Civardi, titolari dell'indagine, che Di Rubba e Manzoni "avevano ‘le chiavi del partito'" che avrebbero usato "come un bancomat".

Le indagini sul caso della compravendita a prezzo gonfiato di un capannone e Cormano

Il giudice dell'udienza preliminare Guido Salvini ha già fissato una seconda udienza per il 4 maggio. I due imputati sono accusati di peculato e turbata libertà nel procedimento di scelta nel contraente per la presunta vendita gonfiata per 800mila euro di un capannone a Cormano, nei loro confronti e nei confronti dell'imprenditore Francesco Barachetti era stato chiesto dal pm Stefano Civardi e dall'aggiunto Eugenio Fusco il giudizio immediato. Solo quest'ultimo ha deciso di farsi giudicare da un collegio e infatti per lui il dibattimento prenderà il via il prossimo 15 aprile. I due commercialisti, assistiti dall'avvocato Piermaria Corso, hanno chiesto il rito abbreviato. Il processo si terrà quindi a porte chiuse. Ora gli imputati valuteranno se farsi interrogare o se rendere dichiarazioni spontanee al giudice.