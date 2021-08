Loggio, bimba di 7 anni cade dal letto a castello e perde conoscenza Una bambina di sette anni è stata trasportata in ospedale dopo essere caduta dal letto a castello e aver picchiato la testa violentemente sul pavimento. La piccola per poco tempo ha perso i sensi a causa del trauma cranico che ha riportato. Subito sono scattati i soccorsi: è stata trasportata in elisoccorso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sfiorata a Loggio, in provincia di Como. Qui una bimba tedesca di 7 anni è caduta da un letto a castello della casa dove era in vacanza con la famiglia e ha perso i sensi. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto la bambina era ospite con la famiglia, provenienti dalla Germinia, in una casa vacanza quando verso la mezzanotte di mercoledì 18 agosto è caduta dal letto a castello picchiando violentemente la teste per terra. I genitori si sono subito accorti quanto accaduto e hanno allertato i soccorsi.

La piccola ha riportato un grave trauma cranico

I soccorritori giunti sul posto hanno giudicato le condizioni della piccola serie anche perché subito dopo essere caduta, seppur per poco tempo, ha perso conoscenza. Quando si è ripersa la bambina ha lamentato dolori alla testa, esattamente gli stessi che si hanno in caso di trauma cranico. I sanitari, allertati in codice rosso, hanno stabilizzato la piccola e provveduto al trasporto in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell'incidente, come riporta La Provincia di Como, sono intervenuti i medici con l'automedica, i paramedici in ambulanza e un'equipe medica in elisoccorso. Proprio con l'elicottero la piccola è stata trasferita al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui sarebbe stata dichiarata dai medici fuori pericolo nonostante il grave trauma cranico che ha riportato dopo l'impatto con il pavimento.

Bimba di 9 anni precipita dal balcone

Ben più gravi erano risultate la condizioni di una bimba di 9 anni di Agrate, in provincia di Monza e Brianza. La piccola lo scorso maggio era precipitata dal balcone di casa, al primo piano di un palazzo. Da quanto ricostruito, la bimba era a casa da sola quando si è messa a giocare sul balcone: si sarebbe sporta dal parapetto tanto da cadere giù, precipitando per quattro metri. La madre proprio in quel momento era uscita per andare a fare la spesa. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i paramedici di un'ambulanza e i medici di un'automedica. Fortunatamente seppur in gravi condizioni non è mai stata in pericolo di vita.