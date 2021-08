Giovane di 12 anni perde l’equilibrio e cade dalla ringhiera: scattano i soccorsi Un ragazzino di 12 anni è stato portato in codice giallo in ospedale dopo essere caduto da una ringhiera mentre era in compagnia di alcuni amici sul lago. Il giovane a causa della caduta ha impattato con il cemento provocandosi numerosi traumi. Subito sono scattati i soccorsi e il trasporto in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Paura sul lago per un ragazzino di 12 anni. Stando a quanto è successo, nell’area a lago di Ospedaletto di Ossuccio, in provincia di Como, il giovane era in compagnia di alcuni amici quando si è sporto troppo da una ringhiera precipitando per due metri e finendo sul bagnasciuga di cemento. Seppur non sia caduto da una importante altezza l'impatto con il cemento è stato tanto violento da richiedere l'intervento dei soccorritori in codice rosso.

Il ragazzino ha riportato un forte trauma

A dare l'allarme sono statti doversi bagnanti anche loro presenti nella zona verde del parco. Sul posto sono intervenuti i sanitari della croce rossa di Menaggio e un medico con l’automedica sempre di Menaggio: qui hanno constato che il 12enne aveva riportato un forte trauma sulla parte destra del corpo, causato proprio dalla caduta. Nonostante i traumi non c'era segni evidenti di ferite. Il giovane è così stato stabilizzato sul posto prima di procedere con il trasporto in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. Preoccupa la madre del ragazzo che ha assistito ai soccorsi. Il figlio comunque non ha mai perso conoscenza. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Tremezzina a cui ora sono affidate le indagini per far luce minuto per minuti su quanto accaduto.

Ragazzina di 13 anni precipita dalla finestra

Solo tre giorni fa una giovane di 13 anni è precipitata dalla finestra di un palazzo a Monza. Stando alle prime informazioni emerse e riportate su Mbnews, a lanciare l'allarme è stato un condomino poco prima le 15 di oggi 19 agosto in via Tazzoli, quartiere San Fruttuoso. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica. La ragazzina è stata stabilizzata e trasferita in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Resta soprattutto da capire se la 13enne fosse a casa da sola quando è avvenuta la tragedia. Certo è che è precipitata da una decina di metri.