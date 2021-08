Monza, ragazzina di 13 anni precipita da un palazzo: è in gravi condizioni Una ragazzina di 13 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Monza dopo essere precipitata per diversi metri dalla finestra di un palazzo. A lanciare l’allarme è stato un condomino poco prima le 15 di oggi 19 agosto in via Tazzoli, quartiere San Fruttuoso. Sull’accaduto ora indagano i carabinieri.

Tragedia nel pomeriggio a Monza. Qui una ragazzina di 13 anni è precipitata per diversi metri da un palazzo: la dinamica è ancora tutta da accertare ma le sue condizioni sarebbero gravissime. Stando alle prime informazioni emerse e riportate su Mbnews, a lanciare l'allarme è stato un condomino poco prima le 15 di oggi 19 agosto in via Tazzoli, quartiere San Fruttuoso.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica. La ragazzina è stata stabilizzata e trasferita in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza: qui lotterebbe tra la vita e la morte. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Monza, ora al lavoro per cercare di ricostruire quando accaduto. Resta soprattutto da capire se la 13enne fosse a casa da sola quando è avvenuta la tragedia. Certo è che è precipitata da una decina di metri.

Una ragazzina di 17 anni precipita da una finestra a Milano

Sempre nello stesso giorno una ragazza di 17 anni è precipitata dalla finestra mentre tentava di calarsi dal quarto piano di casa sua: è successo in via Legionari di Polonia a Bergamo verso le 7.30. La ragazza è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Stando alle prime informazioni ottenute sembrerebbe essere ricoverata in prognosi riservata. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato per svolgere i rilievi. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la ragazza era stata messa in punizione. I genitori le avevano imposto di rimanere a casa e le era stato inoltre tolto lo smartphone. La 17enne ha quindi tentato di scappare: l'idea era quella di calarsi dal balcone, per raggiungere così il cortile, con una corda realizzata con delle lenzuola. Una mossa azzardata che potrebbe costarle la vita.