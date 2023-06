Lo zio si rifiuta di pagargli il caffè al bar: il nipote lo picchia e lo colpisce con una sedia Un ragazzo di 25 anni ha picchiato lo zio di 75 anni con una sedia e un portatovaglioli di metallo perché l’uomo si era rifiutato di offrirgli un caffè.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura in un bar di via Giuseppe Tartini, zona Dergano, a Milano. Un ragazzo di 25 anni ha picchiato lo zio con una sedia e un portatovaglioli di metallo perché l'uomo si era rifiutato di offrirgli un caffè.

Tutto è accaduto verso le 10.30 di oggi sabato 17 giugno: il 25enne è arrivato nel locale e ha chiesto un caffè. Casualmente avrebbe incontrato lo zio di 75 anni all'interno del locale e avrebbe chiesto a lui l'euro per pagare il conto. L'anziano però si sarebbe rifiutato e così – come raccontano alcuni testimoni – il nipote lo ha aggredito: lo ha colpito prima con una sedia di legno poi con un portatovaglioli di metallo. In difesa del 75enne è intervenuto un uomo di 55 anni che ha fermato il giovane tirandogli addosso uno sgabello e ferendolo al braccio sinistro. Il ragazzo è così poi uscito dal locale ed è fuggito.

Intanto erano stati allertati i carabinieri che sono alla caccia del ragazzo. Al bar sono arrivati anche i sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Il 55enne, intervenuto in soccorso all'anziano, ha rifiutato il ricovero in ospedale, mentre il 75enne è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice verde.