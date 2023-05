Zio palpeggia la nipote durante un pigiama party: avrebbe abusato anche di un’amichetta della figlia Un uomo è accusato di aver molestato la nipote durante un pigiama party in una casa della provincia di Monza: le accuse nei suoi confronti si sono ampliate. Sembrerebbe infatti che abbia abusato anche di un’amica della bimba.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è accusato di violenza sessuale aggravata perché avrebbe abusato più volte della nipote e almeno fino a giugno 2022 quando la piccola aveva appena nove anni: il cinquantenne, originario di Monza, avrebbe molestato un'altra bambina. Sembrerebbe infatti accusato di aver violentato un'amica della figlia, anche lei di solo nove anni. La giudice per le indagini preliminari Angela Colella lo definisce un predatore di minori "incapace di trattenere istinti e pulsioni espressione di pura depravazione".

L'ipotesi che l'uomo avrebbe abusato di un'altra minorenne arriverebbe proprio dai racconti sia della nipote che della figlia dell'indagato che avrebbero detto agli inquirenti che l'indagato avrebbe avuto atteggiamenti morbosi nei confronti dell'altra bimba.

Le molestie sulla nipote

La nipote del cinquantenne avrebbe raccontato che, durante una sera di giugno dell'anno scorso mentre si trovava a casa dei cugini per un pigiama party, l'uomo sarebbe entrato nella loro stanza. In camera c'erano lei, la cugina di nove anni e il fratello di quest'ultima. L'indagato, con la scusa di voler controllare che le bimbe dormissero, si sarebbe diretto verso il letto della nipote e avrebbe iniziato a palpeggiarla. La bimba ha raccontato tutto alla madre che ha denunciato l'accaduto agli investigatori.

La sostituto procuratore Emma Gambardella avrebbe ascoltato la vittima in audizione protetta. Le sue parole hanno però reso ancora più grave quanto accaduto: sembrerebbe infatti che la bimba sarebbe stata più volte vittima di abusi.

Le violenze sull'amica della figlia

Dalle indagini è stato possibile scoprire che quelle violenze sarebbero avvenute anche nei confronti di un'amica della figlia. In quest'ultimo caso, sembrerebbe che sia stato l'uomo stesso a convincere i genitori a lasciare la piccola a casa sua per il "pigiama party del venerdì". Per la giudice le dichiarazioni delle piccole, che non si conoscono l'una con l'altra, sono attendibili: sono infatti "avvenute in modo del tutto indipendente tra loro, ma con degli importanti punti di contatto".

L'uomo è stato arrestato. Dalle indagini è emerso che avrebbe minacciato di morte la moglie che, nel frattempo, gli aveva chiesto di andare via da casa. Avrebbe cercato di far sparire il suo cellulare probabilmente per eliminare tracce di alcuni messaggi con l'amica della figlia.