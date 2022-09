Lo trovano con hashish, marijuana, ecstasy ed eroina: arrestato un ragazzo di 23 anni Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti gli hanno trovato grammi di hashish, marijuana, ecstasy ed eroina.

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Milano con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, cittadino italiano con diversi precedenti alle spalle, è stato trovato in possesso di hashish, marijuana, ecstasy ed eroina, oltre a 4.500 euro in contanti. Ammanettato, è stato condotto in carcere.

Fermato per un controllo, gli trovano 80 grammi di hashish addosso

Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, il giovane è stato fermato per un normale controllo verso le 4 di stamattina, mercoledì 28 settembre, in via Lorenteggio a Milano. Il 23enne si trovava a bordo della sua Fiat Panda insieme ad altri due uomini. Dopo aver accostato, gli agenti di polizia gli hanno chiesto i documenti e hanno proceduto con una perquisizione, rinvenendogli addosso un totale di 80 grammi di hashish e mille euro in contanti.

In casa nascondeva diversi grammi di marijuana, ecstasy ed eroina

Per questo motivo, i controlli si sono spostati a casa del giovane, poco distante dal luogo del controllo. Lì, i poliziotti hanno trovato ulteriori tre chilogrammi di hashish, mezzo etto di marijuana, un grammo di eroina e otto grammi di ecstasy. In un vano di una stanza, gli agenti hanno poi rinvenuto 4.500 euro in contanti. A quel punto, i poliziotti hanno messo le manette ai polsi del giovane e l'hanno portato in carcere con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.