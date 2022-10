Perde il controllo dell’auto e si schianta: muore nella notte un ragazzo di 23 anni Nella notte un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale mentre percorreva le strade di Predore, in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella notte sulle strade di Predore, in provincia di Bergamo. Alle 3.15 di sabato 8 ottobre lungo la statale 469 un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale. Purtroppo però per il giovane non c'è stato più nulla da fare.

Il ragazzo ha perso il controllo dell'auto

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto il ragazzo ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Non è riuscito a evitare un ostacolo presente ai margini della carreggiata andando a sbatterci contro. A bordo insieme a lui c'era una persona di 21 anni.

Ferito l'altro passeggero

Subito è scattato l'allarme al 112: sul posto si sono immediatamente precipitati i medici e paramedici, oltre che i carabinieri di Clusone. Purtroppo nulla sono serviti i tentativi per salvare la vita al 23enne. Per l'altro passeggero invece è stato necessario il ricovero all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Non sarebbe però in pericolo di vita. Intanto i carabinieri stanno procedendo con tutti gli accertamenti del caso.

Scontro tra due auto sulla BreBeMi

Solo qualche giorno fa sempre in provincia di Bergamo, precisamente all'altezza di Bariano, due auto si sono scontrate fra loro. Gli agenti della polizia stradale di Chiari sono intervenuti sul posto per soccorrere subito i feriti e per svolgere tutti i rilievi del caso.

L'incidente è avvenuto alle 2.15 lungo la BreBeMi. Oltre ai poliziotti, che dovranno stabilire eventuali responsabilità, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia che, oltre a mettere in sicurezza l'area e rimuovere i veicoli, hanno estratto dall'abitacolo una persona che era rimasta incastrata. Le auto infatti ne sono uscite distrutte. Per fortuna però nessuno ha perso la vita.