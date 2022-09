Preso a calci in faccia: ragazzo di 23 anni è in fin di vita Un ragazzo di 23 anni è stato preso a calci in faccia tanto da ridurlo in fin di vita: il giovane è ricoverato all’ospedale di Bergamo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ha soli 23 anni, il ragazzo pestato a sangue e la cui vita è appesa a un filo. Di lui, al momento, si conoscono solo le iniziali: F.F., due lettere dietro le quali c'è la disperazione della famiglia e di tutti i suoi amici. La speranza è solo una: che il loro caro ragazzo, originario di Caravaggio (Bergamo), si risvegli ali più presto.

Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti

Nessuno sa chi possa averlo ridotto così e soprattutto non se ne conosce il motivo. In base alle prime informazioni, sembrerebbe che il pestaggio sia avvenuto in via Pirolo. Sul caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale.

Stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'aggressione sia stato un agguato o un presunto regolamento di conti. Solo gli accertamenti potranno consentire di avere un quadro più chiaro e soprattutto accertare tale ipotesi.

Il 23enne è ricoverato in fin di vita all'ospedale di Bergamo

In particolare modo si è alla ricerca di elementi che possano consentire di risalire all'identità del responsabile o del gruppo di responsabili. In attesa di capirne di più, rimane fissa la speranza che il giovane si svegli. Il 23enne adesso si trova all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato ricoverato in codice rosso. Non sono state diffuse notizie circa la possibilità che il giovane sia stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Quello che è certo è che in fin di vita e in coma. A fianco lui, c'è la madre che, come riporta il giornale online "PrimaBergamo", ha raccontato come il figlio abbia compiuto 23 anni in un letto d'ospedale: "Chiunque sia stato, la pagherà cara".