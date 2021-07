Lo sposo è positivo: tutti in quarantena i 40 invitati al matrimonio Lo sposo è positivo al coronavirus e tutti gli invitati al matrimonio sono in quarantena. Accade a Pizzighettone, provincia di Cremona. Circa cinquanta persone, come detto, si trovano in isolamento e ci resteranno almeno fino a mercoledì, quando verranno sottoposti a tampone di controllo. Stando a quanto si apprende, gli inviati sarebbero arrivati quasi tutti dalla provincia di Lodi.

A cura di Enrico Tata

A Pizzighettone, provincia di Cremona, circa cinquanta persone sono finite in quarantena dopo aver partecipato a un matrimonio che è stato celebrato lunedì. Il motivo? Lo sposto è risultato positivo al coronavirus e tutti i suoi contatti stretti sono stati quindi messi in isolamento, riporta il quotidiano Il Giorno. La sposa dice di essere in possesso del certificato verde e di aver completato il percorso vaccinale. Suo marito, invece, avrebbe fatto un tampone rapido prima della cerimonia. Negativo, il risultato. Dopo la cerimonia i novelli sposi sono partiti per il viaggio di nozze e sono andati sul litorale toscano. In serata l'uomo si è sentito male. La moglie ha deciso di accompagnarlo al pronto soccorso: è risultato positivo al Covid al tampone molecolare. Con l'autorizzazione dei medici, i due sposi sono tornati a casa. Anche il figlio della coppia è risultato lievemente positivo.

Circa cinquanta invitati alla cerimonia messi in quarantena

Al momento tutti gli invitati, circa cinquanta persone, come detto, si trovano in isolamento e ci resteranno almeno fino a mercoledì, quando verranno sottoposti a tampone di controllo. Stando a quanto si apprende, gli inviati sarebbero arrivati quasi tutti dalla provincia di Lodi. Saranno dodici, come spiega lo stesso sindaco del paese, gli abitanti di Pizzighettone che si dovranno sottoporre al tampone dopo dieci giorni di quarantena. Tra loro c'è anche un assessore della giunta, che ha già effettuato un primo test (negativo), ma che, come tutti, dovrà effettuare un altro tampone per uscire dall'isolamento e scongiurare il rischio di contagio.