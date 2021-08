Mezzoldo, focolaio con almeno sei positivi, 50 persone bloccate in un rifugio Sono almeno altri sei i casi positivi al Covid-19 nella comitiva di circa 50 ragazzi che si trovavano in un rifugio a Mezzoldo, nella Val Brembana, in provincia di Bergamo. Gli accertamenti erano scattati dopo il tampone positivo di un ragazzo di 21 anni. Attualmente si stanno ultimando gli accertamenti per capire il numero di persone che dovrà seguire la quarantena.

A cura di Simona Buscaglia

Gli accertamenti sono ancora in corso ma al momento sono sei le persone positive al Covid in un rifugio a Mezzoldo, nella Val Brembana, nel Bergamasco. Il numero non è ancora definitivo e potrebbe vedere aumentare i casi già nelle prossime ore. Sono queste le ultime informazioni che l'Agenzia per la tutela della salute di Bergamo riferisce in merito al focolaio che coinvolge una comitiva di cinquanta ragazzi, provenienti da tutta Italia. A far scattare l'allarme il risultato positivo di un tampone di un ventunenne romano, parte di un gruppo di giovani, tra i 15 e i 25 anni.

L'allarme scattato dopo alcuni lievi sintomi di un ragazzo

Gli accertamenti sono scattati dopo che uno dei ragazzi della comitiva aveva presentato alcuni lievi sintomi. Gli operatori sanitari stanno effettuando i tamponi al resto della comitiva per capire per quanti soggetti dovrà scattare la quarantena. Nel rifugio, che conta circa cento posti letto, non erano presenti altri turisti. La prima azione messa in campo per contrastare la diffusione del virus è stata quella di isolare il ragazzo positivo e poi di cercare di ricostruire tutti i suoi contatti diretti. In seguito ai tamponi positivi degli altri partecipanti al viaggio verranno informate tutte le Asl e prefetture di competenza per il loro monitoraggio e il tracciamento.

Il quadro sembra confermare la tendenza in corso che vede i contagi correre veloce soprattutto nei giovani. In questi mesi estivi i ragazzi si spostano con più facilità per godersi un po' di svago dopo i mesi di quarantena e le lezioni di didattica a distanza che li hanno spesso tenuti lontani dai loro amici e compagni di scuola.