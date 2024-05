video suggerito

L'aurora boreale tinge il cielo di rosa a Livigno: le foto dello spettacolo in Valtellina Nella notte tra il 10 e l'11 maggio una tempesta solare ha riprodotto l'incanto dell'aurora boreale a Livigno (Sondrio), tingendo il cielo di rosa e illuminando le vette innevate della Valtellina. "Uno spettacolo unico"

Valdidentro Tourism (Facebook)

Uno spettacolo che ha lasciato a bocca aperta abitanti e turisti di passaggio a Livigno, località montanara in provincia di Sondrio. Qui, nella notte tra il il 10 e l'11 maggio il cielo ha assunto un forte colore rosato: una potente tempesta geomagnetica, annunciata anche dalla National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti, ha infatti riprodotto un fenomeno simile all'aurora boreale, che quando l’attività solare è particolarmente intensa colora il cielo di mille sfumature.

E così il cielo si è colorato di rosa e fucsia, illuminando di una luce calda piste da sci e cime innevate. "Una tempesta solare di livello 5 ci ha regalato uno spettacolo unico", si legge nella pagina ufficiale dell'impianto sciistico Carosello 3000. "Maestosa e intensa, questa tempesta elettromagnetica ha dipinto di rosso e verde la notte del 10 maggio."

Carosello 3000 (Facebook)

Il fenomeno è molto simile a quello che si era già verificato lo scorso 5 novembre in gran parte della Lombardia. E non solo. Lo spettacolo è destinato a durare ancora qualche giorno, regalando altre emozioni a chi osserva il cielo di Valtellina: la tempesta solare, disturbo del campo magnetico terrestre, colpito dalle particelle ad alta energia emesse dal Sole, regalerà cieli fluorescenti ancora per tutto il fine settimana, proprio in concomitanza con la festa della Mamma.

