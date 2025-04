video suggerito

Litigano in casa nella Bergamasca, 39enne cade dalla finestra: ricoverato Un uomo di 39 anni è precipitato dalla finestra di un'abitazione di una via del centro di Bergamo. Il 39enne aveva appena avuto una discussione con una donna di 35 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra ieri, mercoledì 2 aprile, e oggi, giovedì 3 aprile, un uomo di 39 anni è precipitato da una finestra di un palazzo di Bergamo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Il 39enne è ricoverato in ospedale. Si indaga sulla dinamica.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato in via Sant'Alessandro, che si trova in pieno centro a Bergamo. Attorno alle 4 di notte, un uomo di 39 anni e una donna di 35 anni hanno iniziato a discutere per questioni legate alle sostanze stupefacenti. A un certo punto, il 39enne è precipitato da una finestra di un appartamento posto al primo piano: l'uomo si sarebbe sporto sul cornicione e avrebbe perso l'equilibrio.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Questura di Bergamo.

Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori aggiornamenti al riguardo.