Litiga e aggredisce l’attuale ragazzo della ex fidanzata: grave un 32enne

Un uomo ha picchiato e aggredito l’attuale ragazzo della sua ex fidanzata a Bergamo: lo ha ferito con alcuni cocci di bottiglia. È ricoverato in gravi condizioni.

Nella notte tra venerdì 8 agosto e sabato 9 agosto 2025, si è verificata una rissa lungo la strada che si trova in via Quarenghi a Bergamo. Un uomo avrebbe picchiato l'attuale fidanzato della sua ex ragazza. Lo avrebbe colpito con alcuni cocci di bottiglia provocandogli importanti ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Tutto si è verificato all'1.30. I due uomini avrebbero trenta e 32 anni. Come raccontato da alcuni residenti, la rissa è esplosa all'interno di un bar della via. Il motivo sarebbe la relazione che uno dei due avrebbe con l'ex ragazza, una 25enne, dell'altro. Sarebbe stato presente anche un amico della ragazza. I due si sarebbero aggrediti con cocci di bottiglia. I residenti sentendo le urla si sono affacciati dai balconi e alcuni sono scesi in strada. Qualcuno ha poi chiamato le forze dell'ordine.

Sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Il 32enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: ha gravi ferite alla testa e al corpo. Avrebbe riportato un ematoma che ha reso necessaria l'operazione. La sua prognosi è riservata. L'amico della giovane ha riportato una ferita alla mano che è stata medicata con punti di sutura. Tutti e tre sono stati denunciati e dovranno rispondere del reato di rissa aggravata.