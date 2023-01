Litiga con il fidanzato e cerca di prendere la pistola ai poliziotti: arrestata Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, alcuni poliziotti sono intervenuti per sedare una lite tra un uomo e una donna. Quest’ultima non appena li ha visti, ha aggredito gli agenti e provato a prendere loro una pistola. È stata arrestata.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha litigato con il fidanzato e quando gli agenti della Questura di Milano sono intervenuti, li avrebbe aggrediti e avrebbe provato a prendere anche la loro pistola: è questo quanto accaduto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio 2023 in viale Fulvio Testi, nel quartiere Bicocca a Milano. La donna è stata arrestata e adesso dovrà rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

La storia, dai contorni ancora poco chiari, racconta di una discussione particolarmente animata. Non si conoscono i motivi del litigio, ma è stato comunque necessario l'intervento di una volante. Gli agenti si sono avvicinati e hanno provato a tranquillizzarli, ma la donna invece di calmarsi li ha aggrediti.

Si sarebbe scagliata contro loro e avrebbe provato a prendere una pistola: per fortuna non è riuscita nel suo intento. I poliziotti sono riusciti a bloccata evitando che la situazione degenerasse e che magari culminasse in una tragedia. Una volta arrestata, l'hanno subito portata negli uffici della Questura di Milano.

Era sotto l'effetto dell'alcol

Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che fosse sotto effetto dell'alcol. Inoltre è emerso che avrebbe diversi precedenti alle spalle. Sarebbe anche destinataria dell'affidamento in prova ai servizi sociali. E considerati questi elementi, per la 37enne – della quale non sono state diffuse le generalità – sono scattate le manette. Adesso si trova in carcere dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Gli agenti intervenuti non hanno riportato alcuna ferita o contusione e nemmeno la 37enne. Nessuna notizia invece del compagno che si trovava con lei.