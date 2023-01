Punta la pistola contro la cassiera e poi fugge con i soldi: si cerca il rapinatore Si cerca il rapinatore che al Penny Market di via Lamarmora a Brescia ha puntato la pistola contro la cassiera e poi è fuggito con i soldi.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

È entrato nel supermercato con il volto coperto da un passamontagna e ha puntato la pistola contro la cassiera. Poi è fuggito con i soldi. Ora si cerca il rapinatore del Penny Market di via Lamarmora a Brescia che ha seminato il panico tra i clienti.

La dinamica della rapina

Tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato 7 gennaio: armato di pistola l'uomo è entrato nel supermercato. Il resto è accaduto in pochi secondi: come riporta Brescia Today, ha puntato l'arma, non si sa ancora se vera o di giocattolo, contro la cassiera obbligandola e consegnargli i soldi presenti nel registratore di cassa. La donna spaventata non ha posto resistenza: poco dopo il rapinatore è fuggito con poche centinaia di euro in tasca. Tutti i clienti in coda in cassa si sono spaventati.

Si cerca il rapinatore

Ora si cerca il rapinatore. Subito sono stati allertati i carabinieri che sono intervenuti sul posto dopo pochissimi minuti, ma già dell'uomo non c'era traccia. I militari stanno analizzando le immagini delle telecamera di video-sorveglianza della zona per cercare di risalire all'identità dell'uomo. Stanno poi ricostruendo tutti gli spostamenti del rapinatore che sarebbe fuggito a piedi.

Entra in un supermercato e ruba alcolici

Lo scorso dicembre un uomo è entrato al supermercato Carrefour di corso di Porta Ticinese a Milano per rubare bottiglie di alcolici che trovava sugli scaffali. Prima di fuggire con il bottino però si è trovato davanti un addetto alla sicurezza: per cercare la fuga il rapinatore senza esitare ha colpito con un pugno al volto l'uomo. Il rapinatore è stato subito fermato: si tratta di un ragazzo di 30 anni già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi già commessi in precedenza.