Barista ucciso da cinque colpi di pistola nel suo locale: si cerca il killer Un uomo è rimasto ucciso all’interno del suo bar: l’assassino ha esploso cinque colpi di pistola verso il proprietario del locale per poi darsi alla fuga.

Tragedia per le vie di Milano nella mattinata di oggi lunedì 19 dicembre. Un uomo è rimasto ucciso in una sparatoria in via Bessarione, all'angolo con piazza Angilberto II, in zona Corvetto. Da una prima ricostruzione dei fatti si tratterebbe di un agguato: l'assassino ha esploso cinque colpi di pistola verso il proprietario del locale per poi darsi alla fuga.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i sanitari con l'ambulanza: inutili tutti i tentativi di salvare la vita all'uomo. Non hanno potuto far altro che accertare il decesso. In pochi secondi è arrivata anche la polizia che sta avviando tutte le indagini del caso per risalire all'identità del killer.