video suggerito

Lite tra due persone in centro a Milano: soccorso un 19enne in codice rosso, ha subito un’amputazione In corso Buenos Aires a Milano nella sera di ieri è scoppiata una lite tra due persone: ad avere la peggio è stato un 19enne che è stato vittima di un’amputazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Violenta lite nella sera di ieri domenica 10 novembre in corso Buenos Aires a Milano. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Certo però è che due persone sono finite in ospedale: ad avere la peggio è stato un 19enne a cui è stata amputata una falange.

Ora si sta cercando di capire nel dettaglio cosa sia successo. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti di polizia. Stando alle prime informazioni, all'altezza del civico 36 nella famosa via milanese è scoppiata una lite tra due persone tanto da richiedere l'intervento dei soccorritori del 118 con due ambulanze. Il 19enne è arrivato in ospedale in codice rosso al Fatebenefratelli di Milano: i medici lo hanno trovato con un'importante ferita alla mano e al volto. I sanitari sono stati costretti ad amputargli una falange. L'altra persona coinvolta nella lite è un uomo di 50 anni trasportato in codice verde alla clinica di Città Studi. Non si trova in gravi condizioni.

Restano ora da chiarire le eventuali responsabilità del caso. Tra cui anche i motivi della rissa.