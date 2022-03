Lite tra anziane in Rsa per chi è la più elegante: ricoverate entrambe in ospedale Due donne di 85 anni hanno litigato per chi delle due vestisse più elegantemente: è successo alla residenza socio assistenziale a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Le due sono state poi trasferite in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un litigio per futili motivi che però è terminato con il ricovero in ospedale: protagoniste della discussione due donne, entrambe 85enni ed entrambi ospite di residenza socio assistenziale a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", le due avrebbero litigato per chi delle due fosse più elegante a vestirsi.

Entrambe sono state portate in ospedale

Sull'episodio indaga la direzione della Rsa. Le due, a un certo punto, hanno iniziato a spintonarsi. Entrambe sono così cadute a terra: una ha riportato una frattura del femore – tanto da essere operata – e l'altra una lussazione a una spalla che è stata immediatamente rimessa al suo posto. A trovare le due sul pavimento è stato il personale della struttura. Visto le loro condizioni, sono stati allertati i medici e i paramedici del 118. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, sono state trasferite all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.

Le due prima erano molto amiche

Sulla base di quanto raccontato dal personale alle forze dell'ordine, le due – prima di litigare – erano molto amiche: mangiavano insieme, parlavano spesso e raccontavano di come amavano vestire con eleganza. E forse uno di questi racconti su quest'ultimo tema, ha urtato la sensibilità dell'altra. Il loro rapporto, prima così bello, ha subito una battuta d'arresto: non si incrociavano più né si rivolgevano la parola. A un certo punto una delle due ha visto l'ormai ex amica passare davanti alla porta della sua stanza e le ha dato uno schiaffo sulla testa. L'altra ha così risposto fino poi cadere a terra.