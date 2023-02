Lite fra operai finisce a coltellate: 42enne ricoverato con due ferite alla schiena Un 42enne è stato accoltellato due volte da un collega al cantiere edile. Trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano, non sarebbe in pericolo di vita. Si cerca ancora l’aggressore.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo di 42 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano per due ferite alla bassa schiena. Questa mattina, venerdì 24 febbraio, sarebbe stato accoltellato da un collega intorno alle 8:30 all'interno di un cantiere edile in via Illirico, zona Argonne a est della città.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica, oltre alla polizia di Stato. Il 42enne, cittadino tunisino, si trova ora ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, i due si conoscevano. Avrebbero iniziato a discutere all'interno del cantiere, arrivando poi all'aggressione. Pare che abbia usato un utensile da lavoro, ma l'arma non è stata ancora trovata. L'aggressore, nel frattempo, si è allontanato. Gli investigatori lo avrebbero identificato grazie alle testimonianze dei presenti, ora dovranno rintracciarlo.