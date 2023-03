Crolla una parete interna di un edificio in ristrutturazione: feriti due operai Una parete interna di una palazzina è crollata durante i lavori di ristrutturazione. Due operai sono rimasti coinvolti, uno di loro è stato portato in ospedale in codice giallo. I carabinieri hanno delimitato l’area e iniziato le verifiche sulla struttura.

A cura di Enrico Spaccini

Stavano lavorando alla ristrutturazione di una palazzina in disuso quando una parete interna dell'edificio sarebbe crollata. A rimanere coinvolti sono stati due operai che hanno riportato ferite rivelatesi non gravi. Sul posto, in via Rivolta, all'angolo con via Cantù, nel quartiere di San Biagio a Monza sono arrivati oltre ai sanitari anche i carabinieri. L'area è stata delimitata e verranno eseguite delle verifiche sulla stabilità della struttura.

L'arrivo dei soccorsi e le verifiche sulla stabilità della palazzina

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 di oggi, mercoledì 8 marzo, all'interno di un cantiere edile. Un uomo di 31 anni e un altro di 51 stavano facendo dei lavori di ristrutturazione quando una parete è crollata. Lanciato l'allarme, il personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza e urgenza è intervenuto con due ambulanze. Il 31enne ha rifiutato il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre il 51enne è stato accompagnato in codice giallo al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sono gravi, sembra possa essersela cavata con una lussazione alla spalla.

Oltre ai medici, sono arrivati sul posto, al civico 8 di via Rivolta, anche i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Monza e gli agenti della polizia locale. L'area intorno alla palazzina è stata delimitata e messa in sicurezza, e la strada chiusa al traffico. In queste ore sono in corso le verifiche per la stabilità della struttura. Sono ancora ignote le cause del cedimento.