L'inviato de Le Iene Matteo Viviani sventa un furto in piazza Duomo: "Non bisogna fare finta di nulla" Matteo Viviani, inviato del programma Le Iene, ha raccontato attraverso il suo account Instagram di avere assistito a un tentativo di rapina in Duomo, a Milano, e di essere intervenuto per allontanare i ladri dalle vittime.

Matteo Viviani, inviato del programma Le Iene, ha denunciato attraverso le sue pagine social di aver assistito e sventato un tentativo di rapina in zona Duomo, la sera dell'11 gennaio. Viviani ha detto di essere andato in centro a Milano con la sua moto e di essersi subito imbattuto in una scena sospetta: "Sono venuto a farmi un giro in moto e mi sono fermato qui in piazza Duomo. Neanche il tempo di mettere il cavalletto che alla mia sinistra con la coda dell'occhio vedo sfilare tre ragazzi di colore che dicono ‘Perché ci stai guardando male?‘, rivolgendosi a una coppietta di ragazzini di 17 o 18 anni che si stava facendo i fatti suoi. Loro si girano e dicono ‘No, non è vero, non ti stavamo guardando' e si allontanano".

Insospettito dai toni usati, il giornalista ha deciso di seguire la scena: "Tolgo la chiave dalla moto e vado verso il gruppetto. Arrivo nel momento in cui i tre si erano serrati attorno alla coppia e stavano dicendo a lui: ‘Fai vedere che cos'hai in tasca. Dacci i soldi e il portafoglio‘". A questo punto Viviani ha deciso di intervenire, fingendosi una vecchia conoscenza delle vittime: "A me istintivamente è venuto in mente di fare il giro largo e andare verso la coppietta di ragazzini. Ho salutato e abbracciato lui, come se li stessi incontrando per caso. Tutti sono rimasti un po' spaesati e i tre, non vedendolo più solo, hanno preferito andarsene via".

"Tutto questo è accaduto qua, in Duomo – ha continuato a raccontare il giornalista – davanti alle persone e davanti a un bar con dei tavolini fuori, con i Taxi e in una zona assolutamente illuminata". Ha poi rivolto un appello ai suoi followers: "Se doveste assistere a una scena di questo tipo, non fate finta di niente. Inventatevi qualcosa, perché anche la cavolata che è venuta in mente a me in questo caso forse ha evitato il peggio".