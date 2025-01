video suggerito

Bianca Atzei: "Il finestrino dell'auto spaccato due volte in un mese. Ho paura di girare sola a Milano" La cantante Bianca Atzei ha pubblicato uno sfogo sui social, condividendo la foto del finestrino rotto della sua auto parcheggiata in centro a Milano: "La sera non esco da sola se non con il mio compagno. Mi preoccupa il futuro di mio figlio"

Dopo l'appello disperato di Madame, che ha appena subito il furto della sua auto sotto casa a Milano, tocca a un'altra cantante fare una brutta scoperta. È Bianca Atzei, che attraverso una storia Instagram denuncia l'ennesimo atto vandalico che poche ore fa ha colpito la sua macchina parcheggiata in zona Porta Nuova. "In un mese è la seconda volta che mi spaccano il vetro della macchina. In pieno centro", le sue parole.

"La bella notizia è che c'è una bella telecamera proprio davanti alla mia macchina. Non vedo l'ora di conoscere il tuo faccino", scrive rivolta al vandalo che ha mandato in frantumi il finestrino del conducente. E ancora. "Da tempo ho paura di andare in giro per Milano. La sera non esco da sola se non con il mio compagno… e dalle 18 in poi uscire con mio figlio mi preoccupa. Come mi preoccupa il suo futuro".

Sulla vicenda è intervenuto anche il compagno e padre del loro figlio Noa Alexander, il giornalista tv Stefano Corti. "Terza volta in due mesi, in pieno centro a Milano e di pomeriggio… in macchina non c'era niente, tra l'altro sotto le telecamere", ha raccontato ai suoi seguaci sui social. "Ormai non hanno più paura di niente".

Solo uno degli ormai tantissimi sfoghi social di cantanti, attori e personaggi noti che puntano il dito contro la diffusione di furti, atti vandalici, aggressioni nel capoluogo lombardo. "La sera ho paura a tornare da sola. Milano è peggiorata", aveva raccontato ad esempio Paola Barale. Seguita da Elenoire Casalegno: "Uno sconosciuto mi ha assalita in centro", spiegava in un video. "Questa città è diventata invivibile, c'è un grande problema con la sicurezza".