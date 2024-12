Milanese in vacanza si accorge dei ladri dal suo cellulare: “Ci sono delle persone in casa” Il proprietario di casa ha assistito al tentativo di furto in diretta dal cellulare, mentre si trovava in vacanza dai parenti in Puglia: è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, collegate al cellulare. È successo nei pressi di corso Lodi a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

"Io sono fuori Milano ma dalla telecamera sto vedendo delle persone in casa mia". Così inizia la telefonata che ha incastrato tre malviventi, cittadini georgiani di 44, 48 e 51 anni, mentre tentavano di svaligiare un appartamento in zona corso Lodi a Milano, una casa al quarto piano di via Gonzales.

"Sono ancora in casa?", chiedono così i militari al telefono all'uomo che sta chiamando, che in quel momento si trova in vacanza con i parenti in Puglia per le festività natalizie: nelle stanze di casa ha installato delle telecamere di sorveglianza privata, e assiste in questo modo al tentativo di furto in diretta. "Sì", risponde il proprietario. E i militari dell'Arma si precipitano fuori dal pianerottolo ad attendere i tre ladri, che in quel momento non hanno più scampo.

In questo modo è stato possibile recuperare l'inter refurtiva: gioielli, orologi, contanti e persino borse e profumi. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, i tre si sarebbero guadagnati una via d’accesso forzando il nottolino della porta d’ingresso e avrebbero poi rovesciato sul pavimento cassetti, ante di armadi e suppellettili alla ricerca di qualcosa di valore. Dopo essere entrati, i ladri si erano anche accorti di essere ripresi e avevano oscurato l'occhio elettronico della telecamera di videosorveglianza casalinga. Troppo tardi: i carabinieri, ormai, erano a pochi passi da loro, in attesa davanti al campanello.