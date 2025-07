video suggerito

L’influencer Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione: presunte pressioni sull’ex per tenersi gli orecchini L’influencer Elisia Todesco, in arte Taylor Mega, è stata indagata dalla procura di Milano per estorsione e diffamazione nei confronti dell’ex fidanzato. Secondo i pm, la donna avrebbe ingaggiato un sedicente malavitoso per convincere l’ex a non chiederle indietro un paio di orecchini costosi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisia Todesco, in arte Taylor Mega (Foto: Instagram)

La modella e influencer Taylor Mega, nome d'arte per Elisia Todesco, è stata indagata dalla procura di Milano per diffamazione ed estorsione ai danni del suo ex fidanzato, un 38enne residente a Londra. Secondo quanto ricostruito dai pm, la 31enne avrebbe assoldato una persona, dopo la rottura con l'ex compagno nell'agosto del 2024, per costringerlo a non chiedere la restituzione di un paio di orecchini che lui le aveva regalato, dal valore di circa 50mila euro. L'uomo incaricato, anche lui indagato come esecutore materiale dell'estorsione, avrebbe detto al 38enne di appartenere a una famiglia mafiosa calabrese.

Nello stesso tempo, l'influencer è stata indagata anche per diffamazione dopo la pubblicazione alcune storie sulla sua pagina Instagram da 2,8 milioni di followers in cui definiva l'ex fidanzato un "ladro", un "pazzo" e uno "stalker" nei confronti della sorella di Todesco. Con lo stesso capo d'accusa è stato indagato anche Alessandro Rosica, titolare di una pagina da 2,7 milioni di followers che definì l'ex fidanzato della 31enne "un personaggio molto strano, bugiardo e a tratti pauroso".

Le indagini del pm Maurizio Ascione si sono attivate a gennaio, con la denuncia del 38enne, difeso dall'avvocato Enrico Di Fiorino. Todesco è invece difesa dall'avvocato Maurizio Miculan e Rosica da Marco Emilio Fornara e Daniele Delle Femmine. Gli indagati potranno presentare le loro memorie difensive prima dell'eventuale rinvio a giudizio.

La posizione della difesa di Taylor Mega è che l'uomo assoldato dall'influencer fosse andato dall'ex fidanzato solo per restituirgli una carta di credito e un paio di occhiali che la donna non voleva più e che voleva riconsegnargli proprio per chiudere definitivamente la loro relazione, sentendosi perseguitata.