L’ex compagno la minaccia con un coltello: i frati del convento di Monza corrono in aiuto della ragazza Una ragazza a Monza è stata salvata dai frati di un convento: la giovane è stata avvicinata in strada dall’ex compagno che la sera prima l’aveva minacciata con un coltello.

A cura di Giorgia Venturini

Una ragazza a Monza è stata avvicinata in strada dall'ex compagno che ha provato ad aggredirla, ma fortunatamente è stata salvata dai frati di un convento che hanno capito quanto stava accadendo. La giovane ha spiegato che sera prima l'uomo l'aveva già minacciata con un coltello al termine di una discussione così era terrorizzata che l'uomo le potesse far del male.

A soccorrerla nella mattinata di ieri lunedì 5 settembre sono stati i frati del vicinissimo santuario di Santa Maria delle Grazie a Monza che si sono accorti che la ragazza era in difficoltà. I religiosi erano fuori dal convento per accogliere gli ospiti della mensa – un servizio messo a disposizione delle persone in difficoltà ogni giorno – quando hanno notato la giovane impaurita. Subito è stata messa al sicuro all'interno del convento e tranquillizzata.

La ragazza ha denunciato l'uomo in caserma

Come spiega Monza Today, la giovane ha denunciato ai carabinieri di Monza l'aggressione e la minaccia avvenuta la sera prima. Fortunatamente lunedì sera era riuscita a difendersi e ad allontanare l'uomo prima che la situazione degenerasse. La mattina dopo la ragazza però era stata di nuovo avvicinata dall'ex compagno in strada a Monza mentre era in compagnia di un'amica: la giovane temeva che l'uomo avrebbe provato di nuovo ad aggredirla. Fondamentale quindi è stato l'intervento dei frati del convento che hanno capito subito quello che stava accedendo. Dopo pochi minuti la giovane si è trovata al sicuro in convento, poi è stata accompagnata in caserma. Ora sull'accaduto indagano i carabinieri di Monza che hanno ricevuto la denuncia della giovane: subito dopo sono scattati gli accertamenti sull'uomo che intanto è stato identificato.