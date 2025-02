L’ex capo della Polizia Franco Gabrielli lascia l’incarico di delegato alla Sicurezza a Palazzo Marino

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Franco Gabrielli e il sindaco Beppe Sala (foto da LaPresse)

Franco Gabrielli è pronto a lasciare l'incarico di delegato per la Sicurezza e la Coesione sociale al Comune di Milano. L'ex capo della Polizia era stato chiamato a ottobre del 2023 dal sindaco Beppe Sala per gestire una fase di transizione organizzativa della polizia locale e per affrontare la questione sicurezza in città. Il primo cittadino lo aveva presentato come "il migliore che c'è" e ora, dopo oltre un anno, Gabrielli formalizzerà le sue dimissioni. "Penso che abbiamo fatto un grande lavoro", ha dichiarato Sala, "il cambiamento si vedrà con il tempo, è stata una collaborazione meravigliosa".

Gli interventi alla sicurezza

"Milano non è Gotham City", aveva assicurato Gabrielli nella sua prima uscita pubblica in qualità di delegato per la Sicurezza di Palazzo Marino. Quello che il Comune di Milano aveva chiesto all'ex capo della Polizia era quello di rafforzare quella che viene chiamata sicurezza percepita. Non tanto, quindi, incidere sul numero di crimini commessi in città, quanto accrescere la sensazione nei cittadini di essere protetti.

Per fare ciò, Gabrielli e Sala hanno deciso di ripristinare la figura del vigile di quartiere, oggi vigile di prossimità. In questo modo, 216 agenti di polizia locale pattugliano le strade dalle 7 alle 20, dal lunedì al venerdì. Come riportato dal Corriere della Sera, se a fine 2021 solo il 48 per cento dei poliziotti era in strada, a fine 2024 il numero è salito al 54 per cento. Inoltre, è stato aumentato il numero di pattuglie che perlustrano la città e intensificati i lavori dei "pattuglioni" da 60 agenti.

L'obiettivo a fine mandato era arrivare a 3.350 agenti di polizia locale. Quota che è diventata raggiungibile dopo che lo scorso dicembre il Tribunale del Lavoro ha stabilito che Palazzo Marino potrà intervenire sul contratto decentrato di lavoro per modificare l’organizzazione dei turni della polizia locale. Così facendo si potrà alzare il limite d'età degli agenti che si potranno impiegare di sera e di notte.

Sala: "Non so se ci sarei riuscito senza di lui"

"Eravamo d'accordo che lui aveva un incarico", ha detto Sala a margine di un evento in città, "cioè supportarmi in una transizione che volevamo fare e che riguardava il corpo della polizia locale e l'integrazione con gli altri corpi di polizia. Abbiamo fatto io penso un grande lavoro". L'addio di Gabrielli arriva dopo oltre un anno di lavoro ed è stato, dunque, programmato sin dall'inizio. Intanto, il sindaco è sicuro che il frutto di quanto fatto in questi mesi "si vedrà con il tempo. Abbiamo ripristinato l'antica ma sempre efficace idea del vigile di quartiere e abbiamo gestito con tranquillità una transizione organizzativa non semplice. Non so se sarei riuscito in questa impresa senza di lui".