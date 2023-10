L’ex capo della polizia Franco Gabrielli è il nuovo delegato alla sicurezza a Milano: “Dobbiamo dare risposte” Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha nominato l’ex capo della polizia Franco Gabrielli nuovo delegato alla sicurezza. Con gli assessori Bertolè e Granelli farà parte di un comitato strategico per la città.

A cura di Enrico Spaccini

Franco Gabrielli e il sindaco di Milano Giuseppe Sala (foto da LaPresse)

Franco Gabrielli è stato nominato delegato per la sicurezza e la coesione sociale dal sindaco di Milano. Giuseppe Sala lo ha annunciato oggi, lunedì 2 ottobre, in una conferenza stampa comunicando anche la nascita di un comitato strategico composto da lui, Gabrielli, l'assessore al Welfare, Lamberto Bertolè, e il titolare della Sicurezza, Marco Granelli. Ex capo della polizia, nonché sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri sotto il governo Draghi, Gabrielli affiancherà i due assessori competenti per risolvere la questione sicurezza in città.

"La risposta non può essere solo repressione"

"Il migliore che c'è": lo ha presentato così Sala, affermando come "Milano può essere un buon laboratorio, anche politico. La sinistra deve dare risposte alla richiesta della sicurezza che viene dalla gente, e non può essere solo repressione".

Il sindaco milanese continua a negare che ci sia un'emergenza sicurezza, assicurando che comunque si sta occupando del tema: "Lo faccio, però, senza drammatizzare ma trovando una modalità".

Franco Gabrielli, nuovo delegato alla sicurezza di Milano (foto da LaPresse)

Chi è Gabrielli

Classe 1960, Gabrielli è stato dal 2016 al 2021 capo della polizia. Durante il governo Draghi ha ricoperto l'incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Dopo la laurea di Giurisprudenza, Gabrielli è stato dirigente di polizia e direttore del Sisde, oggi Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna).

Alla base della nomina di Gabrielli, che è stato anche prefetto di Roma fino al 2016, non si sarebbe un evento chiave, come ha spiegato il primo cittadino, la classica goccia che fa traboccare il vaso. A preoccupare Sala, invece, è l'intera situazione che si sta facendo sempre più complicata: "Oggi la sicurezza è cambiata, la società sobbolle".

"Qui non siamo a Gotham City", ha affermato Gabrielli, "le condizioni non sono così estreme e spesso la differenza la fa l'aspettativa". Secondo il neo delegato alla sicurezza, il primo passo sarà occuparsi di una legge quadro sulle polizie locali.