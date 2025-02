Franco Gabrielli dopo l’addio come delegato alla Sicurezza: “Non sarò candidato sindaco a Milano”

video suggerito

Franco Gabrielli e il sindaco di Milano Giuseppe Sala (foto da LaPresse)

L'hanno tirato per la giacchetta di qua e di là. Ma Franco Gabrielli, delegato straordinario alla Sicurezza per il Comune di Milano chiamato da Beppe Sala, dopo l'addio ha messo bene in chiaro: "Non voglio fare né il candidato né il sindaco. Ho lasciato l'incarico anche per queste voci", ha detto a margine di un evento. "Milano è una città complessa e densa, ha bisogno di un sindaco espressione della sua comunità".

Voci che, d'altra parte, negli ultimi tempi erano più insistenti che mai. L'ex capo della Polizia convocato da Roma a Milano nell'ottobre del 2023, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato infatti tra i papabili candidati sindaco del centrosinistra per le elezioni del 2027: una evidente mossa per giocare alla pari con gli avversari del centrodestra sulla sicurezza in città, e sopratutto della percezione che ne hanno i cittadini.

Gabrielli ha smentito anche che la sua scelta sia stata la conseguenza di problematiche con il primo cittadino Sala. "Quello che potevo dare l'ho dato. Con Sala in 16 mesi c'è stata la massima collaborazione, e da parte sua la massima disponibilità a sentire le cose che io avevo esigenza di dire per l'incarico che mi aveva affidato, che aveva un orizzonte ben definito rispetto alle cose che potevo dire e fare", le sue parole. "La mia era un'attività di consulenza, non potevo incidere materialmente sulla sicuerzza, quindi mi sono concentrato a rendere più funzionali gli strumenti che il Comune aveva".