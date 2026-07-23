L’ex candidato sindaco di Milano Luca Bernardo lascia Forza Italia: ora farà parte del partito di Vannacci

Luca Bernardo lascia Forza Italia per aderire a Futura Nazionale di Vannacci. Solo qualche settimana fa si era candidato a sindaco di Milano. Resta da capire se sarà il candidato per Futura Nazionale.

Luca Bernardo ha lasciato Forza Italia per aderire a Futuro Nazionale, partito di Roberto Vannacci. L'ex candidato sindaco, che solo alcune settimane fa aveva annunciato la sua candidatura a sindaco di Milano, dopo la sconfitta eclatante subita all'ultima tornata elettorale amministrativa meneghina, ha deciso di lasciare il partito fondato da Silvio Berlusconi.

L'annuncio ufficiale verrà fatto oggi, giovedì 23 luglio, durante una conferenza stampa a cui parteciperanno il consigliere regionale della Lombardia Luca Ferrazzi e, in collegamento, Vannacci. Per Ferrazzi, che ha aderito al partito alcuni giorni fa, la scelta di Bernardo "segna un nuovo passo nel percorso di crescita di Futuro Nazionale, contribuendo a rafforzarne la presenza politica nella città di Milano".

Bisognerà poi quindi capire se sarà confermata la candidatura come sindaco di Milano, a questo punto, con Futuro Nazionale. Nelle scorse settimane, pareva, che sarebbe stato Max Bastoni il possibile candidato sindaco indicato dal partito. La scelta di Bernardo, considerato da sempre un uomo moderato e ben lontano dalle posizioni vannacciane, ha lasciato molti perplessi e stupiti. Tra questi anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ieri sera ha affermato di volerne parlare con Bernardo.

Forse il mancato invito al pranzo organizzato dal presidente del Senato Ignazio La Russa e l'assenza di endorsement e considerazione da parte dei partiti di coalizione del centrodestra, lo ha spinto a lasciare Forza Italia.

"Rimango a bocca aperta nel leggere che Luca Bernardo ha annunciato di aderire a Futuro Nazionale. Avrò modo di parlarne con lui a quattrocchi, ma è davvero incomprensibile se penso al suo modo di porsi da gentiluomo. Con il generale Vannacci non vedo convergenze", ha infatti detto il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro Chirico.

Chirico è lo stesso che due anni fa è stato "defenestrato da capogruppo del partito nel quale milito da sempre unicamente per accogliere un consigliere comunale in più e con l'unico intento elettorale perché c'erano le elezioni europee. Dove sarebbe quel merito di cui qualcuno si riempie la bocca per il proprio tornaconto? Chiunque può bussare alla porta di Forza Italia e viene premiato senza alcuna virtù politica? Dopo due anni non mi spiego perché mi fecero questo e con oggi le domande non possono che aumentare".