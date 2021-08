L’ex allenatore dell’Arabia Saudita scippato a Milano: un ladro lo abbraccia e gli sfila l’orologio Cosmin Olaroiu, ex calciatore e adesso allenatore romeno, è stato scippato nel centro di Milano del costoso orologio Richard Mille che portava al polso. Il ladro lo ha abbracciato mentre Olaroiu passeggiava in via della Spiga con la moglie, sfilandogli l’orologio e poi scappando assieme a un complice che lo attendeva su uno scooter.

A cura di Francesco Loiacono

Colpo grosso di due ladri nel centro di Milano. L'ex calciatore e allenatore romeno Cosmin Olaroiu, che nella sua carriera in giro per il mondo ha allenato tra le altre la nazionale dell'Arabia Saudita e lo Steaua Bucarest, la più prestigiosa delle squadre romene, è stato scippato dell'orologio di lusso che portava al polso, un modello Richard Mille da migliaia di euro. Lo scippo è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 30 agosto, in via della Spiga, nel cuore del Quadrilatero della moda milanese. È stato lo stesso Olariou, 53 anni, a raccontare alla polizia cosa è accaduto. L'uomo stava passeggiando con la moglie quando è stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo ha abbracciato sfilandogli con destrezza l'orologio dal polso. Il ladro si è poi allontanato rapidamente e ha raggiunto un complice che lo attendeva a bordo di uno scooter.

A Milano i ladri di orologi sono sempre molto attivi

La vittima ha avuto giusto il tempo di girarsi per capire chi fosse quella persona che lo aveva abbracciato: quindi lo ha visto allontanarsi assieme al complice sul motorino. All'allenatore, che due stagioni fa aveva vinto il campionato cinese alla guida della squadra Jiangsu Suning, la società "gemella" dell'Inter, non è rimasto altro che chiamare la polizia e denunciare il furto. Il valore esatto dell'orologio non è stato comunicato, ma si tratterebbe di un modello molto costoso, considerando anche il brand di lusso. La polizia sta cercando di individuare i due ladri anche grazie alle telecamere di sorveglianza presenti in zona: considerando il modus operandi, dovrebbe trattarsi di malviventi specializzati in questo genere di colpi. I furti di orologi molto costosi a Milano non sono infatti una novità: lo scorso luglio fece notizia uno scippo avvenuto addirittura durante i festeggiamenti per la vittoria degli Europei dell'Italia, ai danni di un automobilista che stava partecipando ai caroselli di auto in corso Buenos Aires.