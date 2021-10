L’evasore fiscale col mega yacht da 32 metri: indagato un imprenditore Un imprenditore è indagato con le accuse di auto riciclaggio da evasione fiscale e intestazione fittizia di beni. Attraverso un complesso meccanismo aveva capitalizzato con soldi provenienti da evasione una società estera, mediante la quale aveva comprato e utilizzava un mega yacht da 32 metri ormeggiato al porto di Sanremo, adesso sequestrato dalla Finanza.

A cura di Francesco Loiacono

Evadeva le tasse e con i proventi della frode fiscale, attraverso un complesso giro di denaro e fatture, si era comprato uno yacht di lusso che utilizzava assieme al figlio. I militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Milano hanno però scoperto il complesso meccanismo fraudolento messo in atto da un imprenditore e hanno chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari di Milano il sequestro preventivo dell'imbarcazione, uno yacht di lusso lungo 32 metri battente bandiera britannica e ormeggiato al porto di Sanremo, in provincia di Sanremo.

In cosa consisteva la frode messa in atto dall'imprenditore

La barca, anche se la proprietà era "schermata" da una società britannica, era di fatto nella disponibilità dell'imprenditore e del figlio. Il primo, un cittadino torinese che opera nel settore della robotica industriale e ha già alle spalle una condanna per frode fiscale, come è emerso dalle indagini aveva capitalizzato la società britannica con denaro proveniente da evasione e mediante un sistema di false fatturazioni, avvalendosi dell'aiuto di alcuni fiduciari italiani ed esteri, suoi complici nella frode. Si trattava in sostanza di un sistema di schermatura a più livelli, che è stato però scoperto dal Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle di Milano. L'imprenditore risulta adesso indagato con le accuse di auto riciclaggio da evasione fiscale e intestazione fittizia di beni. E per il momento il suo mega-yacht resta ormeggiato al porto di Sanremo, in attesa che le indagini accertino tutte le condotte che sono contestate all'uomo.