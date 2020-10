Era arrivata in Italia appena qualche giorno fa, dalla Svezia, ma nel suo Paese non potrà tornare mai più. Una donna di 39 anni è infatti morta in un'abitazione di Lesmo, in Brianza. La 39enne aveva scelto di andare a trovare alcuni amici che vivono nel piccolo paese di appena ottomila persone in provincia di Monza. Ed è proprio lì, nell'abitazione dei suoi conoscenti, che è stata trovata senza vita. Sul caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Monza, i quali dai primi accertamenti ritengono che la donna non abbia subìto nessuna violenza.

Sul corpo della 39enne non ci sono segni di violenza

Il cadavere della donna di 39 anni è stato trovato nella notte tra martedì 6 ottobre e mercoledì 7. A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati proprio i conoscenti che avevano deciso di ospitarla. Inutile si è rivelato l'intervento dei soccorritori: per la giovane donna non c'era ormai più niente da fare. I militari dell'Arma adesso stanno cercando di capire quali possono essere i motivi che hanno provocato la morte della 39enne. Dai primi accertamenti, iniziati nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri sostengono di non aver trovato segni di violenza sul corpo né indizi che lascerebbero pensare a un'aggressione. Non è quindi ancora chiaro se la donna sia morta per cause naturali o per colpa di qualcosa o qualcuno. Proprio per avere un quadro più chiaro sulla vicenda il sostituto procuratore di Monza Alessandro Pepè ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni. Dai risultati dell'esame autoptico potranno arrivare le risposte utili a chiarire quello che al momento appare un mistero.