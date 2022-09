Lei gli nega un passaggio in macchina e lui la massacra di pugni: fermato 26enne Una donna di trent’anni è stata aggredita e presa a pugni da un uomo di 26 anni che voleva obbligarla a dargli un passaggio in macchina: l’uomo è stato denunciato e poi arrestato alcuni giorni dopo perché sorpreso a rubare una bici e distruggere alcune auto in sosta.

Brutale aggressione a Piadena, comune in provincia di Cremona dove un uomo ha pestato di botte una donna perché non voleva dargli un passaggio in auto. Il presunto aggressore è stato arrestato mentre la donna è stata trasferita in ospedale: non verserebbe in gravi condizioni. La trentenne è stata infatti dimessa con una prognosi di sei giorni.

La dinamica dell'aggressione

L'aggressione sarebbe avvenuta il 31 agosto scorso: la donna ha raccontato ai carabinieri di essere uscita con il figlio per andare a prendere un gelato. A un certo punto, in via Platina, avrebbe visto un uomo in sella a una bici: era con due borsoni. Considerato che il 26enne stava sbandando, la donna lo ha invitato a prestare attenzione perché in questo modo poteva rischiare di morire.

L'uomo, senza dire una parola, è sceso dalla bici, ha aperto la portiera dell'auto e messo una borsa sul sedile: sembrava volesse un passaggio, ma in realtà è risalito sulla sua bici ed è andato via. La donna, dopo averlo raggiunto, ha lasciato il borsone in strada. L'uomo però pretendeva che lei, lo aiutasse e da lì è iniziato un diverbio sfociato poi in una colluttazione.

La donna dimessa con una prognosi di sei giorni

Il 26enne avrebbe colpito la donna con alcuni pugni in testa. La 30enne è comunque riuscita a impedirgli di salire in auto, ma l'uomo – per tutta risposta – le ha spaccato gli specchietti laterali. Dopodiché ha provato a risalire sull'auto. La donna è però riuscita a scappare ed è arrivata a Cenneto sull'Oglio dove ha chiamato i carabinieri. Mentre i militari intervenivano sul posto, la donna veniva trasferita all'ospedale di Casalmaggiore dove poi è stata dimessa con una prognosi di sei giorni.

Sorpreso a rubare una bici

È poi andata dai carabinieri dove ha sporto denuncia: il 26enne è stato denunciato per tentata rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Ieri, lo stesso uomo è stato sorpreso a rubare una bici da una ragazzina: il 26enne l'ha minacciata con una bottiglia e ha iniziato a distruggere alcune auto parcheggiate. I carabinieri, uno dei quali è stato morso dall'uomo, lo hanno così arrestato.