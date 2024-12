video suggerito

Lega due cani a un palo con catena e filo elettrico e li abbandona: si cerca il proprietario Due cani sono stati abbandonati a una fermata del bus a Monza nella mattinata del 30 dicembre. La polizia locale li ha recuperati e portati al canile. Ora si indaga per rintracciare il proprietario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto da polizia locale

La polizia locale di Monza ha salvato, nella mattinata di ieri lunedì 30 dicembre, due cani che erano stati abbandonati a una fermata dell'autobus nella periferia della città. Si tratta di due esemplari di taglia medio-grande che qualcuno ha legato con una catena e un filo elettrico a un palo di via Marelli, nel quartiere San Fruttuoso. Ora gli agenti sono al lavoro per rintracciare il proprietario dei due animali che dovrà rispondere di abbandono di animali, aggravato dal fatto di averli lasciati in strada.

A segnalare la presenza dei due cani, un meticcio e uno di razza Pitbull, legati a una fermata dell'autobus era stato un agente della polizia locale di Monza libero dal servizio. Il poliziotto ha contattato la Centrale operativa, che ha inviato sul posto subito una pattuglia. Gli agenti, dopo aver accertato la presenza dei due animali legati a un palo con catena e filo elettrico, spaventati ma non aggressivi, hanno chiamato il recuperatore. Lo specialista si è poi occupato del trasporto dei due cani presso il canile cittadino.

Nel frattempo, il personale del Comando della polizia locale si è messo al lavoro per rintracciare il proprietario dei due animali. Stando a una prima valutazione, si configurerebbe il reato di abbandono di animali. Questo, tra l'altro, è stato modificato nel 2024 con una legge che lo ha inasprito. La nuova norma, infatti, prevede un aggravamento della pena per coloro che abbandonano gli animali in strada.