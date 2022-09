Leclerc rischia di restare senza benzina con la sua Ferrari dopo il Gran Premio: si ferma al self service Il campione di Formula Uno Charles Leclerc ha sorpreso alcuni tifosi facendo rifornimento in via Boito con la sua Ferrari poche ore dopo la fine del gran premio. Immagini e video sono poi state pubblicate sui social.

A cura di Giorgia Venturini

Un pit stop che non ti aspetti per il campione ferrarista di Formula Uno Charles Leclerc: un rifornimento all'ultimo per non rimanere a secco per le vie di Monza poche ore dopo aver tagliato il traguardo del gran premio di Monza. Il campione era alla guida della sua Ferrari scortato dagli agenti di polizia in moto quando si è accorto di essere rimasto a secco. Così freccia a destra e si è fermato a uno dei distributori della città: increduli gli altri monzesi fermi a fare benzina quando hanno visto il ferrarista arrivare, scendere dalla sua macchina e fare rifornimento.

Increduli i monzesi fermi al distributore

Il pit stop fuori programma è successo in via Boito, al self service. E questa volta con lui non c'erano anche i meccanici del suo box, ma i tifosi che si sono visti arrivare improvvisamente Leclerc. Uno di loro ha scattato foto e immortalato con un video la sosta del campione durata qualche secondo. Poi è ripartito sempre scortato dalla polizia. Le immagini e il video sono state poi pubblicate sul gruppo Facebook Easy Monza: Leclerc con i tifosi è sempre stato sorridente e ha salutato tutti.

Leclerc secondo la gran premio di Monza

Il gran premio italiano tanto atteso dell'anno è finito con la vittoria del pilota della Red Bull Max Verstappen. Il ferrarista Leclerc è salito sul secondo gradino del podio, terzo invece Russell con la Mercedes. Quarto infine l'altro ferrarista Sainz dopo una grande rimonta dal fondo della griglia di partenza. Il finale di gara non è stato tra i più emozionanti di tutti i gran premi di Monza: la safety car è entrata a 5 giri dal termine, a causa del ritiro di Ricciardo, ma la direzione corsa non riesce a far riprendere la gara. Le macchine hanno tagliato il traguardo in fila indiana.