Le si rompono le acque in strada, partorisce sul lettino di un centro estetico: “È nato in dieci minuti” A Muggiò (Monza e Brianza), una donna ha rotto le acque mentre camminava in strada e poi ha partorito su un lettino di un centro estetico. Il piccolo Nicolò è nato in dieci minuti. Il cordone ombelicale è stato tagliato all’ospedale di Monza.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di giovedì 17 ottobre una donna ha partorito su un lettino di un centro estetico di Muggiò, comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. Sulla base di quanto raccontato dal quotidiano La Repubblica, che ha intervistato la titolare del negozio, la neomamma ha rotto le acque mentre camminava in strada: "La signora abita nelle villette di fronte al negozio e quando mia sorella si è accorta di quello che stava succedendo non ha esitato un istante", ha raccontato Monica Vergani che gestisce il centro Beautiful Donna insieme alla sorella e a un'amica.

Il paro sul lettino del centro estetico

L'hanno così fatta accomodare sul lettino: "Lei provava l'impulso di spingere e tutte le persone presenti si sono date da fare per aiutarla il più possibile in quel momento delicato". Il piccolo, che è stato chiamato Nicolò, è nato in dieci minuti: lo stesso tempo che gli operatori sanitari hanno impiegato per raggiungere il posto. In quei minuti, una cliente e la sorella della titolare aiutavano la donna con la respirazione. Il compagno, invece, reggeva la testa del figlio per evitare che bevesse il liquido amniotico. Quando i medici del 118 sono arrivati, hanno fatto nascere il neonato.

La famiglia è tornata a trovare le proprietarie

Il cordone ombelicale, invece, è stato tagliato all'ospedale di Monza. L'episodio ha suscitato grande sorpresa ed entusiasmo. Le stesse titolari hanno deciso di appendere un fiocco azzurro in vetrina. Presente anche un cartello che recita: "Qui il 17 ottobre è nato Nicolò". Nei giorni successivi alla nascita, la famigliola è tornata a trovare le imprenditrici nel loro negozio: "Il regalo più bello è stato conoscere ufficialmente il piccolo, che è già tornato a trovarci insieme ai genitori e alla sorellina maggiore, che ha tre anni”.