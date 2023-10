Un pitone reale trovato in strada a Mantova: in dieci si fingono i proprietari per portarlo a casa Un pitone reale di un metro e mezzo è stato trovato per le vie di Mantova, a confine con Curtatone: i vigili del fuoco lo hanno recuperato e portato in un centro faunistico della zona. In tanti si sono presentati per reclamarne la proprietà ma nessuno aveva i documenti che lo accertavano.

A cura di Giorgia Venturini

Lo scorso giovedì mattina un pitone reale è stato trovato tra via Pilla e via Cremona, al confine tra Mantova e Curtatone. Ora in tanti, circa una decina, si sono presentati nel centro di recupero dove si trova per reclamarne la proprietà. Ma nessuno è riuscito a presentare i documenti necessari. L'animale quindi resta nel centro di recupero della fauna selvatica "Loghino Bosco" di San Silvestro sempre a Curtatone.

Il dipendente di un'azienda ha trovato il serpente

I vigili del fuoco sono stati allertati verso le 11.30 dello scorso giovedì: a dare l'allarme è stato un dipendente dell'azienda Mantova Calcestruzzi che ha visto il serpente tra via Pilla e via Cremona a Mantova. In pochi minuti si sono precipitati sul posto e hanno recuperato un pitone reale di un metro e mezzo. In pochi secondi sono arrivati anche gli agenti della polizia ambientale e altri esperti su questo tipo di animale.

Una ventina le richieste di adozione

Una volta diffusa la notizia del ritrovamento in molti hanno provato a reclamarne la proprietà. La proprietaria del Centro faunistico in una intervista all'Ansa ha precisato: "Ho ricevuto una ventina di telefonate per l’adozione dell’esemplare, ma non posso fare niente. Io sono solo affidataria giudiziaria del pitone perché c’è un’indagine aperta dei carabinieri forestali". E poi ha aggiunto: "Toccherà a loro esaminare la documentazione che eventualmente qualcuno presenterà per reclamare la proprietà dell’animale". Finora nessuna delle persone che si è presentata è riuscita a presentare la corretta documentazione e quindi il serpente si trova ancora al centro "Loghino Bosco".