Trovato morto per strada davanti una villetta a Pavia: arrestato il coinquilino Il pensionato ha colpito alla testa l'amico, uccidendolo, e ne ha poi trascinato il cadavere fuori dalla villetta che i due condividevano in periferia di Pavia. È accusato di omicidio volontario.

Dopo un lungo interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Pavia, nel tardo pomeriggio di oggi è stato arrestato Fausto Baiguera, l'uomo di 69 anni accusato dell'omicidio volontario di Julio Antonio Rosario Santos, 36 anni, originario della Repubblica Dominicana, trovato morto in strada da alcuni passanti che ne hanno intravisto il corpo in viale Cremona, periferia di Pavia: l'uomo avrebbe ucciso il 36enne e poi ne avrebbe trascinato il cadavere in strada, abbandonandolo sull'asfalto.

Il pensionato, del resto, aveva già raccontato di aver colpito con un oggetto contundente (ancora da reperire) l'amico che viveva con lui. Sembra infatti che tra i due uomini, nella notte, sia scoppiata una violenta lite, culminata nell'aggressione e nell'omicidio del 36enne, il cui corpo non presentava evidenti segni di violenza.

Le verifiche condotte oggi dai carabinieri del reparto scientifico nella casa del 69enne hanno consentito di trovare riscontri al racconto fornito da Baiguera, che è stato così arrestato con l'accusa di omicidio e condotto nel carcere pavese di Torre del Gallo. Il movente? Ancora tutto da stabilire. Ma dai primi accertamenti pare che le discussioni anche accese tra i due conviventi fossero quasi all'ordine del giorno: non era la prima volta che le forze dell'ordine intervenivano sia in casa sia nel bar della zona, anche allertate dai vicini.