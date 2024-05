video suggerito

Uomo trovato morto in strada davanti a una villetta di Pavia: sul corpo nessun segno di violenza Sono stati alcuni passanti a notare il corpo senza vita in via Cremona, zona periferica di Pavia, alle 5 del mattino di lunedì 6 maggio. La vittima è un uomo di 36 anni.

Non ci sarebbero segni di traumi e ferite sul corpo di Rosario Santos, il 36enne trovato morto in viale Cremona a Pavia, davanti a una villetta, nelle prime ore di oggi lunedì 6 maggio. Nessuna contusione evidente, e nemmeno ferite da accoltellamento o arma da fuoco. È solo l'esito del primo esame da parte del medico legale: sarà ora necessaria l'autopsia per comprendere le cause della morte dell'uomo, così come l'ora esatta del decesso.

Il corpo in strada notato da alcuni passanti

Il corpo è stato infatti notato da alcuni passanti intorno alle 5 del mattino, ma non è escluso che la morte sia avvenuta prima. Intanto Fausto Baiguera, il 70enne proprietario dell'appartamento in periferia che il 36enne frequentava e davanti al quale è stato trovato, ha raccontato la sua versione dei fatti anche ai soccorritori del 118 che lo hanno accompagnato al San Matteo di Pavia intorno alle 10 per degli accertamenti, ma la sua posizione al momento è ancora al vaglio degli inquirenti: non si esclude, al momento, nessuna pista investigativa.

L'interrogatorio del coinquilino

L'uomo, interrogato dai militari, avrebbe intanto ammesso di aver colpito Rosario Santos alla testa, utilizzando un oggetto contudente. Pare infatti che le discussioni tra i due conviventi fossero quasi all'ordine del giorno: non era la prima volta che le forze dell'ordine intervenivano sia in casa sia nel bar della zona, allertate dai vicini terrorizzati per le grida e i forti rumori provenienti dall'appartamento che i due, secondo quanto emerso finora, spesso si trovavano a condividere.