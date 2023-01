Le rinnovano la patente a 94 anni: “Correvo la Mille Miglia e le gara a Monza” Luisa Pozzoli ha 94 anni e alcuni giorni fa le hanno rinnovato la patente. Un regalo bellissimo per chi come lei ha trascorso la sua vita gareggiando per le più importanti competizioni automobilistiche: “La mia passione non mi ha mai abbondato”.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha compiuto poco prima di Natale 94 anni e, due giorni dopo, le hanno rinnovato la patente: è la storia di Luisa Pozzoli che, originaria di Sant'Angelo Lodigiano (anche se da dodici anni vive a Gravellona Lomellina in provincia di Pavia), per una vita ha partecipato alle gare automobilistiche in tutta Italia, tra le quali la Mille Miglia. Al quotidiano "La Repubblica" ha raccontato che il suo amore per le auto è nato quando era bambina.

"Quando io e miei cugini andavamo a casa dei nonni, lo zio lasciava la macchina in cortile e noi salivamo per giocare. Da quel momento in poi la passione non mi ha mai abbandonato". La nipote ha infatti riferito come la 94enne abbia iniziato a guidare ancora prima di prendere la patente: "Lei guidava all'interno della cascina di famiglia e poi, una volta ottenuta la patente, è stata finalmente libera di muoversi anche in strada".

Come si è avvicinata al mondo delle corse

Luisa utilizzava l'auto per andare a lavorare prima in un'azienda che produceva bachelite e poi nella sua società che vendeva materiale elettrico. E proprio grazie alle sue conoscenze, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo delle corse: "Prima ha partecipato a gare femminili, poi ha corso anche con gli uomini, tra il 1950 e il 1960. Qualche tempo fa, io e la mia famiglia siamo stati a visitare l'autodromo di Monza e le ho mandato una foto del circuito".

La zia di Emiliana, oltre a poter continuare a rivivere la propria passione, ci tiene a poter conservare la sua indipendenza. Con l'auto va semplicemente a fare la spesa e poi ritorna a casa: "Essere autonoma e poter pensare da sé alle proprie necessità per lei è importantissimo".